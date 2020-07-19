Увеличение доступности трансграничных платежей: G20 к октябрю составит план

Участники встречи отметили, в частности, что пандемия коронавируса спровоцировала масштабный отток капитала из стран с формирующимися рынками.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Главы Минфинов и управляющие центральными банками G20 условились к октябрю подготовить план по повышению эффективности, скорости и доступности трансграничных платежей. Об этом говорится в сообщении Банка России.

"Еще одна тема повестки дня, ставшая особенно актуальной в текущих условиях, это трансграничные платежи. Ожидается, что к следующей встрече в октябре 2020 года будет подготовлен план действий по повышению их эффективности, скорости и доступности", - говорится в тексте.

Кроме того, обсуждалось состояние мировой экономики и финансовой системы на фоне коронавируса. "Эпидемиологическая и экономическая ситуация существенно различаются в странах-членах форума. В частности, пандемия спровоцировала масштабный отток капитала из стран с формирующимися рынками, что стало одной из тем обсуждения двадцатки", - отмечается в сообщении.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для повышения устойчивости к резким оттокам капитала развивающимся странам, помимо хороших макроэкономических показателей, необходим сформированный инструментарий по сглаживанию негативных эффектов, в частности, меры макропруденциальной политики.

Основным вопросом в настоящее время, по мнению участников встречи Совета по финансовой стабильности, является своевременный и предсказуемый выход из чрезвычайных мер поддержки так, чтобы обеспечить восстановление экономики и сохранить устойчивость финансового сектора.

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