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Ion Chicu

Кику призвал предпринимателей участвовать в программах господдержки

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200723/31039061/kiku-prizval-predprinimateley-uchastvovat-v-programmakh-gospodderzhki.html

Примары населенных пунктов района рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются при реализации социальных проектов, и выдвинули предложения по развитию региона.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Руководители района Дрокия обратились к правительству за поддержкой в ​​оснащении районной больницы необходимым медицинским оборудованием для борьбы с пандемией, в реабилитации дорожной инфраструктуры, а также в восстановлении ситуации в аграрной сфере после засухи. Эту просьбу они озвучили во время визита в район премьер-министра Молдовы Иона Кику.

"Мы обеспечим необходимым оборудованием районную больницу из Дрокии, в частности, аппаратами для кислородной терапии и рентгенографии, которые крайне необходимы в этот период", - отметил глава правительства.

Ремонт дороги
© Sputnik / Osmatesco
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Как сообщили в правительственной пресс-службе, премьер-министр рассказал о мерах поддержки фермеров, пострадавших в результате стихийных бедствий.

"Фонд субсидирования фермеров был увеличен на 100 млн. леев. Также вырос и объем страховых тарифов в этой области", - пояснил он.

Кику призвал предпринимателей участвовать в государственных программах для получения господдержки. Он также подчеркнул необходимость восстановления ирригационных систем в контексте изменения климата.

В этом году на ремонт дорог в Дрокиевском районе из бюджета было выделено 30,6 млн. леев, а из дорожного фонда - 26,4 млн. леев, что вдвое больше, чем в 2019 году. Деньги будут направлены на ремонт 46,7 километров дороги. В 2021 году планируется реконструкция дороги Бельцы-Крива при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"В Дрокии начались ремонтные работы на дорогах во всех населенных пунктах. В первую очередь я попросил обеспечить качество. Также проанализировал новые отрасли, которые предложены для реабилитации в следующем году", - пояснил премьер.

Кику откликнулся на просьбу главы села София о помощи в ремонте школы в этом населенном пункте и сказал, что вместе с местными властями будут рассмотрены возможности финансирования подготовки учебного заведения к следующему году обучения.

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Теги:
предприниматели, правительство, Ион Кику


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