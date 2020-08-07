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Северный поток-2

Немецкий МИД возмущен: от США поступают угрозы в адрес "Северного потока - 2"

© Photo : Nord Stream 2
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200807/31201388/nemetskiy-mid-vozmuschen-ot-ssa-postupayut-ugrozy-v-adres-severnogo-potoka-2.html

Кризис отношений между Германией и Соединенными Штатами усугубляется. Причина - строительство газопровода "Северный поток-2".

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. С критикой в адрес сенаторов США выступил Статс-секретарь внешнеполитического ведомства Германии Нильс Аннен, передает РИА Новости. Заявления прозвучали в ходе интервью ежедневной деловой газете Handelsblatt. Основанием для резких выводов послужили угрозы от американских сенаторов в адрес портового руководства города Засниц в Германии. Они заявили о возможном применении санкций из-за "Северного потока - 2".

"Северный поток-2": все, что нужно знать о строительстве газопровода>>>

В письме трех американских сенаторов в адрес оператора порта Sassnitz GmbH говорится: американские власти готовят санкции в отношении тех компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода. Упоминается в письме и порт Засница. Так, если он и дальше будет поддерживать строительство, это повлечет "финансовое разрушение".

В интервью государственный министр в МИД Германии также отметил: "Политика экстерриториальных санкций США в отношении близких партнеров и союзников является серьезным посягательством на наш национальный суверенитет".

Северный поток-2
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Он особо подчеркнул неуместные тон и содержание писем с угрозами немецким компаниям. Энергетическая политика и Германии, и Европы в целом будет определяться не в Вашингтоне, а "исключительно в Берлине и Брюсселе", также заявил Нильс Аннен. По его словам, Европа не должна поддаваться на шантаж, и ФРГ использует свое председательство в Совете ЕС, чтобы "укрепить европейский суверенитет".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Северный поток 2
© Sputnik /
Северный поток 2

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