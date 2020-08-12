В российском МИД оценили ситуацию с "Северным потоком — 2"

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Решение о возобновлении реализации "Северного потока 2" в датских водах примет Nord Stream 2 AG исходя из своих технических возможностей. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Второго европейского департамента внешнеполитического ведомства России Сергей Беляев.
"Что касается решения о возобновлении в датских водах реализации проекта, призванного увеличить поставки российского природного газа европейским потребителям, то оно будет приниматься консорциумом Nord Stream 2 AG, исходя из имеющихся технических возможностей", - сказал Беляев, говоря о возобновлении строительства газопровода.
Ранее сообщалось, что оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию газопровода.
Проект "Северный поток—2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока—2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.
В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток—2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.
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