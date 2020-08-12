В российском МИД оценили ситуацию с "Северным потоком — 2"

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию газопровода.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Решение о возобновлении реализации "Северного потока 2" в датских водах примет Nord Stream 2 AG исходя из своих технических возможностей. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Второго европейского департамента внешнеполитического ведомства России Сергей Беляев.

"Что касается решения о возобновлении в датских водах реализации проекта, призванного увеличить поставки российского природного газа европейским потребителям, то оно будет приниматься консорциумом Nord Stream 2 AG, исходя из имеющихся технических возможностей", - сказал Беляев, говоря о возобновлении строительства газопровода.

Ранее сообщалось, что оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию газопровода.

Глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявлял, что участники "Северного потока 2" настроены на то, что проект будет завершен,, что это произойдет в ближайшее время.

Проект "Северный поток—2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока—2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.

В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток—2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.

© Sputnik / Северный поток 2

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