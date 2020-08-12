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Северный поток-2

В российском МИД оценили ситуацию с "Северным потоком — 2"

© Sputnik / Сергей Гунеев
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200812/31264927/russia-mid-otsenili-situatsia-nord-stream-2.html

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию газопровода.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Решение о возобновлении реализации "Северного потока 2" в датских водах примет Nord Stream 2 AG исходя из своих технических возможностей. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Второго европейского департамента внешнеполитического ведомства России Сергей Беляев.

"Что касается решения о возобновлении в датских водах реализации проекта, призванного увеличить поставки российского природного газа европейским потребителям, то оно будет приниматься консорциумом Nord Stream 2 AG, исходя из имеющихся технических возможностей", - сказал Беляев, говоря о возобновлении строительства газопровода.

Ранее сообщалось, что оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию газопровода.

Трубы для строительства газопровода Северный поток-2
© Photo : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
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Глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявлял, что участники "Северного потока 2" настроены на то, что проект будет завершен, есть основания полагать, что это произойдет в ближайшее время.

Проект "Северный поток—2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока—2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.

В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток—2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.

Северный поток 2
© Sputnik /
Северный поток 2

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