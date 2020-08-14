16:44 14 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.79
  • USD16.71
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.61
Поиск
Судно-трубоукладчик газопровода Северный поток - 2 Solitaire и судно снабжения Fortitude.

Более 20 стран ЕС против санкций США по "Северному потоку — 2" - СМИ

Nord Stream 2
Экономика
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200814/31300387/bolee-20-stran-es-protiv-sanktsiy-ssa-po-severnomu-potoku-2-smi.html

Государства Европейского союза противятся планам Вашингтона навязать им поставки своего сжиженного природного газа.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Протест в связи с планами американской администрации ввести новые санкции против трубопровода "Северный поток — 2" выразили США представители 24 стран ЕС, сообщает немецкое издание Welt, которое цитирует РИА Новости.

Говорится о "ноте протеста", ее, пока неизвестно, на каком уровне, европейская делегация выразила госдепу во время видеоконференции. Издание не сообщает о том, какие страны к демаршу не присоединились.

"Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской санкционной политике (на видеоконференции) во время встречи делегации ЕС с американским внешнеполитическим ведомством. В демарше, который прошел в формант видеоконференции, участвовали. 24 страны-члена", - отметили для Welt источники в европейских дипломатических кругах.

"Северный поток-2": все, что нужно знать о строительстве газопровода>>>

Трубы для строительства газопровода Северный поток-2
© Photo : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Угрозы США по "Северному потоку-2" назвали объявлением экономической войны
Протестная нота повторяет по содержанию заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля.

Тогда он говорил о том, что Европейский союз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Немецкий МИД возмущен: от США поступают угрозы в адрес "Северного потока - 2"
Лавров о санкциях против "Северного потока—2" и о дате завершения проекта


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Аграрии с сельхозтехникой ночуют в Кишиневе
Ночь на шоссе: аграрии добрались до Кишинева - фото
Протест аграриев в Кишиневе
Тракторы на въезде в Кишинев: как проходит протест аграриев - видео
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться