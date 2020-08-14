Более 20 стран ЕС против санкций США по "Северному потоку — 2" - СМИ

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Протест в связи с планами американской администрации ввести новые санкции против трубопровода "Северный поток — 2" выразили США представители 24 стран ЕС, сообщает немецкое издание Welt, которое цитирует РИА Новости.

Говорится о "ноте протеста", ее, пока неизвестно, на каком уровне, европейская делегация выразила госдепу во время видеоконференции. Издание не сообщает о том, какие страны к демаршу не присоединились.

"Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской санкционной политике (на видеоконференции) во время встречи делегации ЕС с американским внешнеполитическим ведомством. В демарше, который прошел в формант видеоконференции, участвовали. 24 страны-члена", - отметили для Welt источники в европейских дипломатических кругах.

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Протестная нота повторяет по содержанию заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля.

Тогда он говорил о том, что Европейский союз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

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