"Верх наглости": ФРГ отвечает на угрозы США из-за "Северного потока — 2"

В Германии жестко реагируют на угрозы санкциями со стороны Соединенных Штатов тем компаниям из ФРГ, которые участвуют в прокладке газопровода "Северный поток — 2".

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. В Германии называют "верхом наглости" угрозы, которые поступают от США в отношении "Северного потока — 2". Об этом пишет РИА Новости, цитируя слова бургомистра немецкого города Засница - Франка Крахта - из интервью Sueddeutsche Zeitung.

Американский сенатор Тед Круз и двое его коллег в начале августа пригрозили санкциями немецкому порту Sassnitz GmbH в Заснице. В своем письме законодатели указали, что порту может грозить "финансовое разрушение", если работы по прокладке газопровода продолжатся.

Франк Крахт назвал американские санкции против компаний, чьи суда занимались укладкой труб газопровода, "первой наглостью". "Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с "Северным потоком", а также отдельных сотрудников этих компаний", — также заявил он.

По словам бургомистра, "Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать". Он отметил, что действия Соединенных Штатов вносят в европейский бизнес "большую неразбериху" и выразил надежду, что трубопровод будет достроен в кратчайшие сроки.

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Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

© Sputnik / Северный поток 2

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