Сухие вместо сладких: россияне меняют винные предпочтения

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказывает, как меняются вкусы жителей России и почему они отказываются от ранее любимых типов вин.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Сладкие вина утрачивают популярность у российского потребителя, на их место приходят сухие. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Вина сейчас все чаще покупают не из расчета на крепость, а потому, что есть желание разбираться в них, более тонко ощущать вкус, говорит эксперт.

"Россияне стали выбирать сухие вина, доля в производстве игристых вин категории "Брют" за последние 10 лет увеличилась в несколько раз. Сладость в вине становится немодной - все больше поклонников у сухих вин", - отмечает Лоевский.

Он также рассказал, что набирает силу тренд на потребление белых и розовых вин. Быстро становится популярной такая категория вин, как розе. Пользуются спросом и тонкие, фруктовые вина.

Кроме того, изменился и гендерный состав покупателей. Если раньше более 80% вина приобретали мужчины, то сейчас активность проявляют, в основном, женщины.

Ранее замглавы Роскачества проинформировал, что в текущем году в России намерены исследовать вина зарубежного производства, наиболее востребованные в РФ. Для проведения исследований было закуплено 120 наименований различных вин (тихих, столовых, игристых), в их число вошли и лидеры по объему поставок в РФ в прошлом году. Результаты Роскачество планирует обнародовать в конце нынешнего года.

"Новация этого года – мы будем делать отдельное параллельное исследование наиболее популярных импортных вин. Исследовать будут те же эксперты, соответственно, мы сможем сравнить популярные импортные вина с российскими в сравнимой ценовой категории масс-маркет", - рассказал он.

Основу рейтинга составило ежегодное исследование винного рынка Российской Федерации, которое проводит организация Роскачество. Учитывались государства-поставщики тихих вин с защищенными географическими названиями, это примерно 26% от общего рынка. Отмечалось, что кроме молдавских, россияне в 2019 году предпочли покупать вина из Италии, Испании, Грузии, Франции, Абхазии, Чили, Португалии, ЮАР и Германии.

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Наша страна является лидером поставок в РФ тихих вин с точки зрения ценовой доступности: стоимость за литр составляет примерно 1,7 доллара.

Самые дорогие - вина из Франции (более 4 долларов за литр), затем следует Грузия (3,19 доллара).

По данным Роскачества, интерес к импортному вину в России не падает.

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