Турция нашла в Черном море газовые месторождения - каковы перспективы

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Пока неясно, насколько разработка месторождения газа в Черном море будет экономически выгодной для Турции, Анкара не откажется от зарубежных поставок "голубого топлива". Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России Владислав Гинько

"Когда существует депрессивная динамика цен на природный газ, на нефть, что сейчас наблюдается на энергетическом рынке из-за ограничительных мер, которые предприняли десятки стран в мире в отношении коронавируса, то в такой ситуации по законам рынка всегда интереснее импортировать с уже имеющихся месторождений, чем заниматься разработкой", - прокомментировал турецкую новость Гинько.

Эксперт подчеркнул, что оценка запасов может измениться, что приведет к новым затратам на геологоразведку.

"Это достаточно дорогое занятие – разработка новых природных месторождений, достаточно долгосрочная вещь и рискованное дело", – отметил Гинько.

По его мнению, сейчас у Турции нет каких-то мотивов для того, чтобы сейчас заниматься геологоразведкой, отказаться от экспорта газа стране сейчас невыгодно.

"Учитывая, что Россия готова предоставить прямо сейчас природный газ – гарантированный по объемам, по ценам, то у Турции нет каких-то мотивов для того, чтобы сейчас заниматься геологоразведкой. И даже если заниматься, то в любом случае, добыча – это вопрос не ближайших двух лет. То есть все равно в ближайшие годы поставки из России, Ирана, Катара будут основными для Турции", – считает эксперт.

Ранее в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров.

Как пишут местные СМИ, залежи "хорошего качества" могли быть найдены на участке "Дунай-1", который находится во внутренних водах Турции близ румынской и болгарской границ. Официального подтверждения этим данным пока нет. Однако Эрдоган объявил, что для Турции наступает "новая эра".

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