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Премией "Торговая марка года" в Молдове наградили российское предприятие

© Sputnik / Александр Вильф
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200821/31392529/Premiey-Torgovaya-marka-goda-v-Moldove-nagradili-rossiyskoe-predpriyatie.html

Приз "Золотой Меркурий" второй год подряд получило российское предприятие, что является признанием в Молдове продукции из РФ.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП)Республики Молдова Сергей Харя наградил российское производственное предприятие премией "Торговая марка года" и призом "Золотой Меркурий".

Сбор яблок.
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Компания производит керамическую плитку. Ее продукция весьма популярна в Молдове.

Почетные награды были вручены представителю компании в Молдове Анне Бабиной.

В торжественном мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов. По его словам, сегодняшняя награда – свидетельство настоящей любви молдавских потребителей к продукции российского производства.

"Мы гордимся тем, что российский бренд уже второй год подряд заслуженно получает эту престижную награду от Торгово-промышленной палаты Республики Молдова. Это стало возможным благодаря сочетанию качества российской продукции и профессионализму Анны Евгеньевны и ее коллектива," - заключил глава российской дипмиссии.

Председатель молдавской ТПП, в свою очередь, подчеркнул, что продукцию российской компании, высоко ценят  жители республики, а сам бренд ассоциируется с качеством и надежностью.

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