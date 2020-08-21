Премией "Торговая марка года" в Молдове наградили российское предприятие

Приз "Золотой Меркурий" второй год подряд получило российское предприятие, что является признанием в Молдове продукции из РФ.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП)Республики Молдова Сергей Харя наградил российское производственное предприятие премией "Торговая марка года" и призом "Золотой Меркурий".

Компания производит керамическую плитку. Ее продукция весьма популярна в Молдове.

Почетные награды были вручены представителю компании в Молдове Анне Бабиной.

В торжественном мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов. По его словам, сегодняшняя награда – свидетельство настоящей любви молдавских потребителей к продукции российского производства.

"Мы гордимся тем, что российский бренд уже второй год подряд заслуженно получает эту престижную награду от Торгово-промышленной палаты Республики Молдова. Это стало возможным благодаря сочетанию качества российской продукции и профессионализму Анны Евгеньевны и ее коллектива," - заключил глава российской дипмиссии.

Председатель молдавской ТПП, в свою очередь, подчеркнул, что продукцию российской компании, высоко ценят жители республики, а сам бренд ассоциируется с качеством и надежностью.

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