Трамп не исключает полный разрыв экономического сотрудничества с Китаем

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключил, что США в какой-то момент могут прекратить вести бизнес с Китаем, пишет РИА Новости.
При этом, президент США утверждает, что потери составляют миллиарды и даже сотни миллиардов долларов. По его мнение, в настоящее время США получают из Китая некоторые товары, которые могли бы производить сами.
"Они с нами неправильно обращаются. Я подумаю об этом", - добавил Трамп.
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