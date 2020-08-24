Трамп не исключает полный разрыв экономического сотрудничества с Китаем

Президент США утверждает, что в настоящее время потери составляют миллиарды и даже сотни миллиардов долларов.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключил, что США в какой-то момент могут прекратить вести бизнес с Китаем, пишет РИА Новости.

"Вы спрашиваете меня, буду ли я готов разъединить (экономики США и Китая) и не вести бизнес с Китаем. Это очень интересный вопрос, потому что до сих пор мы ничего не получали от Китая, только теряли деньги", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом, президент США утверждает, что потери составляют миллиарды и даже сотни миллиардов долларов. По его мнение, в настоящее время США получают из Китая некоторые товары, которые могли бы производить сами.

"Они с нами неправильно обращаются. Я подумаю об этом", - добавил Трамп.

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