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Дональд Трамп

Трамп не исключает полный разрыв экономического сотрудничества с Китаем

© AFP 2020 / THOMAS PETER
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200824/31413219/trump-ne-isklyuchaet-polnyy-razryv-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-china.html

Президент США утверждает, что в настоящее время потери составляют миллиарды и даже сотни миллиардов долларов.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключил, что США в какой-то момент могут прекратить вести бизнес с Китаем, пишет РИА Новости.

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"Вы спрашиваете меня, буду ли я готов разъединить (экономики США и Китая) и не вести бизнес с Китаем. Это очень интересный вопрос, потому что до сих пор мы ничего не получали от Китая, только теряли деньги", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом, президент США утверждает, что потери составляют миллиарды и даже сотни миллиардов долларов. По его мнение, в настоящее время США получают из Китая некоторые товары, которые могли бы производить сами.

"Они с нами неправильно обращаются. Я подумаю об этом", - добавил Трамп.

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