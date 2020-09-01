Лавров назвал нелегитимными санкции США против "Северного потока — 2"

По словам Лаврова, американцы открыто заявляют, что "Северный поток 2" необходимо прекратить, потому что он нарушает энергобезопасность Европы.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Нелегитимными назвал односторонние санкции США по "Северному потоку-2" министр иностранных дел России Сергей Лавров. Выступая перед студентами МГИМО, глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что любые односторонние санкции нелегитимны, законными же являются только санкции, которые инициирует Совет безопасности ООН, пишет РИА Новости.

Все остальное, как отметил Лавров, - попытки подрывать международное право, подрывать принципы Устава ООН.

"В случае с "Северным потоком-2" совершенно откровенно имеют место методы нечистоплотной конкуренции. Американцы открыто заявляют, что "Северный поток-2" нужно прекратить, потому что он нарушает энергобезопасность Европы. И что для энергобезопасности Европы следует покупать сжиженный природный газ из Соединенных Штатов, для чего нужно потратить гораздо больше, нежели стоимость газа, который будет поступать по новым трубопроводам на европейский континент", - подчеркнул глава МИД России.

Министр считает, что "подобные заявления, конечно, аррогантны, они показывают полное неуважение США к своим союзникам".

Проект "Северный поток—2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока—2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.

В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток—2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.

© Sputnik / Северный поток 2

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