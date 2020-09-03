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Плавучая буровая установка Ока в Охотском море

Добыча газа в России в 2020 году может сократиться - Новак уточнил на сколько

© Sputnik / В. Немировский
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200903/31522996/gaz-russia-sokrashenia.html

Сокращение добычи газа происходит не из-за сделки ОПЕК+, а из-за снижения мирового спроса в первую очередь, подчеркнул министр энергетики России Александр Новак.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Добыча газа в России в 2020 году, согласно прогнозам, сократится на 10%, по сравнению с минувшим годом, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Текущее состояние нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды".

"Газовая отрасль у нас тоже в этом году не исключение, претерпела существенное снижение мирового спроса, это повлияло на нашу добычу. И я думаю, что с учетом текущего тренда, в этом году мы также увидим сокращение объемов добычи по газу примерно на 10% по сравнению с 2019 годом, и это, конечно, существенный показатель, который влияет в целом на ситуацию в этой области", - цитирует Новака РИА Новости

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© Sputnik / Алексей Куденко
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Он прокомментировал также ситуацию на нефтяном рынке. По словам Новака, цены на нефть без сделки ОПЕК+ сегодня составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 долларов.

"Когда мы говорим о неблагоприятных событиях, связанных с сокращением добычи в рамках ОПЕК, я бы по-другому несколько акценты расставлял. Сокращение добычи, и в регионах в том числе, идет не из-за сделки ОПЕК+, а из-за снижения мирового спроса в первую очередь. У нас бы по-любому сокращение было бы добычи, но оно было бы неуправляемым. Оно было бы еще хуже. И коллапс на сегодня - мы наблюдали бы - цену не 45 долларов, а в районе 10-20 долларов", - сказал Новак.

Он пояснил, что были два сценария развития ситуации: первый - хаотичное сокращение из-за падения спроса - министр напомнил, что даже хранилища были заполнены. Второй - скоординированное равномерное сокращение, и был выбран второй вариант.

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