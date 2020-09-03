Одно не связано с другим: политик ФРГ о деле Навального и "Северном потоке 2"

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. "Непозитивный контекст" создается в свете новых обстоятельств по делу Навального относительно "Северного потока 2", который является коммерческим проектом и напрямую не связан с тем, что случилось с российским блогером. Об этом в прямом эфире телеканала N24 заявил премьер-министр Баварии Маркус Зодер, передает РИА Новости.

"Мы поддерживаем курс канцлера - призываем (Россию) дать четкие ответы, с одной стороны, с другой стороны, нуждаемся в ясной общей позиции Европы... Что касается "Северного потока 2", то это не государственное решение, а частный коммерческий проект. Одно не связано с другим, с нашей точки зрения. Хотя, нужно признать, этот проект в таком случае не может представляться в позитивном свете", - заявил он.

Маркус Зодер является лидером партии Христианско-социальный союз, которая входит в центристско-консервативный альянс ХДС/ХСС. Этот альянс выдвинул Ангелу Меркель на пост канцлера Германии.

Как в среду заявил кабмин ФРГ, специалистами лаборатории бундесвера было установлено, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком". Российский МИД, комментируя заявление немецкого кабмина, проинформировал, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее отмечала, что газопровод "Северный поток 2" нужно завершить, и этот вопрос "нецелесообразно" связывать с делом Навального.

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