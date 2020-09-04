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Крупнейшее падение рынка акций в США, в списке - IT-компании

© Sputnik / Gina Moon
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200904/31548699/fondovyy-rynok-v-ssha-krupneyshee-padenie-s-nachala-iyunya.html

Американский фондовый рынок, в том числе акции компании Apple, обрушились в четверг до небывало низкого уровня с начала лета.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Такого не было с начала июня: рынок акций в Соединенных Штатах пережил крупнейшее падение, передает РИА Новости. Антирекорд зафиксировала и компания Apple.

Продажа смартфонов iPhone
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Как сообщается, серьезным снижением завершили торги в четверг основные американские фондовые индексы. Так, Dow Jones сократился на 2,78%, S&P 500 упал на 3,51%, а Nasdaq сбавил 4,96%. Что касается Apple, то ее котировки рухнули на 8%.

В числовом выражении потери составили примерно 180 миллиардов долларов, поскольку капитализация компании превышает два триллиона долларов.

Существенное снижение в цене показали и остальные американские IT-компании. На 6,19% упали акции Microsoft, на 5% - Google, на 4,63% Amazon, на 3,76% - Facebook. Более чем на 9% подешевела и Tesla.

Предыдущий антирекорд у Apple и Microsoft  отмечался в марте. Тогда компании потеряли от своей стоимости в общей сложности 150 миллиардов долларов.

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