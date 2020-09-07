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В России назвали сроки возвращения спроса на нефть до уровня 2019 года

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200907/31573683/V-Rossii-nazvali-sroki-vozvrascheniya-sprosa-na-neft-do-urovnya-2019-goda.html

Мировой спрос на нефть из-за пандемии коронавируса в самый ее кризисный период сократился на 25-30%.

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. В Минэнерго России оценили срок восстановления спроса на нефть до уровня потребления 2018–2019 годов. Замминистра энергетики России Павел Сорокин считает, что на это уйдет около трех лет.

Насос на нефтедобывающей станции
© AP Photo / LESLIE MAZOCH
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"Рынок восстанавливается медленнее, чем многие ожидали. Мы же прогнозировали, что спрос восстановится относительно быстро до, условно, 94-95% от докризисного уровня. А вот потом процесс сильно замедлится. Пока и идем в таком тренде", - сообщил Сорокин в интервью "Российской газете".

Рынок нефти в августе показал рекордно низкую волатильность с начала пандемии. 

"Если говорить про уровень спроса 2018-2019 годов, то это займет 2-3 года. Я думаю, что туристический поток и обычные гражданские перелеты с течением времени вернутся в норму. А это как раз 1-2, может быть, максимум 3 миллиона баррелей в сутки спроса, которые будут восстанавливаться долго", - добавил он.

Сорокин отметил, что для этого должен начаться рост мировой экономики, произойти увеличение спроса в азиатских, а также латиноамериканских странах.

"При этом упадет объем бизнес-путешествий, деловых очных встреч и переговоров, командировок, а в западных странах даже поездок на работу на личном автотранспорте", - заметил замглавы Минэнерго.

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