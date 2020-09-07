В России назвали сроки возвращения спроса на нефть до уровня 2019 года

Мировой спрос на нефть из-за пандемии коронавируса в самый ее кризисный период сократился на 25-30%.

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. В Минэнерго России оценили срок восстановления спроса на нефть до уровня потребления 2018–2019 годов. Замминистра энергетики России Павел Сорокин считает, что на это уйдет около трех лет.

"Рынок восстанавливается медленнее, чем многие ожидали. Мы же прогнозировали, что спрос восстановится относительно быстро до, условно, 94-95% от докризисного уровня. А вот потом процесс сильно замедлится. Пока и идем в таком тренде", - сообщил Сорокин в интервью "Российской газете".

Рынок нефти в августе показал рекордно низкую волатильность с начала пандемии.

"Если говорить про уровень спроса 2018-2019 годов, то это займет 2-3 года. Я думаю, что туристический поток и обычные гражданские перелеты с течением времени вернутся в норму. А это как раз 1-2, может быть, максимум 3 миллиона баррелей в сутки спроса, которые будут восстанавливаться долго", - добавил он.

Сорокин отметил, что для этого должен начаться рост мировой экономики, произойти увеличение спроса в азиатских, а также латиноамериканских странах.

"При этом упадет объем бизнес-путешествий, деловых очных встреч и переговоров, командировок, а в западных странах даже поездок на работу на личном автотранспорте", - заметил замглавы Минэнерго.

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