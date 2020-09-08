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ВВП Евросоюза испытал рекордное падение за 25 лет - Евростат

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200908/31588509/VVP-Evrosoyuza-ispytal-rekordnoe-padenie-za-25-let---Evrostat.html

По данным европейского статистического агентства, валовой внутренний продукт Евросоюза во II квартале упал в годовом выражении по чти на 14,% - рекордный показатель с 1995 года.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. На рекордные 13,9% в годовом выражении упал ВВП стран Европейского союза во втором квартале текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз европейского статистического агентства Евростат.

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В квартальном исчислении показатель сократился на 11,4%.

Также отмечается, что валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны в апреле-июне 2020 года снизился на 11,8% в квартальном выражении и на 14,7% - в годовом.

Однако эти цифры оказались лучше прогнозов аналитиков. В опросе, проведенном агентством Рейтер, они заявляли, что ожидают падение на 15% в годовом выражении и на 12,1% - в квартальном.

И все же, падение всех показателей стало самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года, отмечает Евростат.

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