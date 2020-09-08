ВВП Евросоюза испытал рекордное падение за 25 лет - Евростат

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. На рекордные 13,9% в годовом выражении упал ВВП стран Европейского союза во втором квартале текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз европейского статистического агентства Евростат.
В квартальном исчислении показатель сократился на 11,4%.
Также отмечается, что валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны в апреле-июне 2020 года снизился на 11,8% в квартальном выражении и на 14,7% - в годовом.
Однако эти цифры оказались лучше прогнозов аналитиков. В опросе, проведенном агентством Рейтер, они заявляли, что ожидают падение на 15% в годовом выражении и на 12,1% - в квартальном.
И все же, падение всех показателей стало самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года, отмечает Евростат.
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