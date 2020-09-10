Как молдавские вина завоевывают международные конкурсы - подробности

Всемирный винодельческий конкурс в Брюсселе - одно из ключевых ежегодных мероприятий, где эксперты оценивают качество вин из десятков стран, особое место там занимают образцы напитков из Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Молдавские вина все чаще оценивают по-достоинству на международной арене. Сотни образцов вин из нашей республики были представлены на на 26-м Всемирном конкурсе в Брюсселе. Основными конкурентами молдавских вин стали напитки из 46 страны мира, в частности, - из Швейцарии, Аргентины, Франции, Италии, Боливии.

Качество вин оценивали 350 членов компетентного жюри, которые представляли 50 государств мира. Среди них был и известный молдавский сомелье Михай Друцэ. Он рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о своем участии в конкурсе.

"Я лично продегустировал порядка 200 сортов вина за три конкурсных дня, не зная заранее их сорта и страну происхождения. Я старался быть объективным в оценке и мне неоднократно казалось, что мнение одного из членов жюри не совпадало с другим, противоположным. Результаты этого мирового конкурса будут опубликованы совсем скоро", - уточнил Друцэ. © Sputnik / Osmatesco Арпентин: что ждет молдавских виноделов на российском рынке

По словам сомелье, целью мирового конкурса не является просто дегустация вин, а продвижение мировых регионов виноделия, ознакомление мировой общественности с особенностями этого промысла в разных государствах и континентах. Так, в течение ряда лет, молдавские вина стали весьма известными в мире, а их качество и неповторимые "букеты" завоевали вкусы десятков любителей этого напитка из различных государств планеты.

Напомним, что впервые Мировой конкурс виноделия в Брюсселе был проведен в 1994 году, тогда члены жюри выбирали лучшие сорта напитков из 850 образцов.

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