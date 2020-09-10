Глобализацию сменит "век беспорядка" - Deutsche Bank

Нынешний год может знаменовать начало новой эпохи - к такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank, которые провели специальное исследование.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. "Век беспорядка" сменит царившую с 1980 года эпоху глобализации. Об этом аналитики Deutsche Bank сообщили в недавно опубликованном докладе.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на РБК, характерной чертой новой эпохи станет доминирование экономики Китая, что вызовет противостояние с США, и оно будет очень напоминать времена холодной войны.

Автор доклада, стратег банка Джим Рид говорит об ожидаемом росте инфляции, проблемах с климатом, ужесточении конкуренции поколений и новой технологической революции.

По мнению аналитиков, "беспорядок" будет определять новую эпоху не менее десяти лет и может характеризоваться, среди прочего, ухудшением отношений США и Китая, так как экономический вес Поднебесной увеличится.

Европа продолжит находиться в экономической стагнации, вызванной пандемией коронавируса. Глобальный долг продолжит расти. Кроме того, ожидается рост инфляции вследствие фискально-монетарной экспансии.

При этом авторы исследования призывают не воспринимать "эпоху беспорядка" как причину для отказа от инвестиций, поскольку она "принесет масштабные интервенции и ликвидность".

Что касается отношений Соединенных Штатов и КНР, эксперты опасаются, что сокращение разрыва между экономиками двух стран усилит угрозу возникновения между ними серьезного конфликта.

Deutsche Bank отмечает, однако, что в данном случае "более вероятна экономическая война".

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