СМИ: Германия предлагала США "полюбовно договориться" о "Северном потоке — 2"

Берлин выдвинул компромиссный вариант, и даже был готов вложить в его реализацию значительные средства.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Минфин ФРГ в августе предлагал Соединенным Штатам выделить средства на финансирование строительства в стране терминалов приема сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на окончание сооружения газопровода "Северный поток — 2", пишет немецкая газета Zeit.

По данным издания, министр финансов Германии Олаф Шольц первоначально направил это предложение американскому коллеге Стивену Мнучину устно, а после этого, 7 августа, в письменном виде.

Mit zwei Flüssiggas-Terminals für eine Milliarde Euro sollten die #USA zum Umdenken bei #NordStream2 bewogen werden. https://t.co/9uk2e1e9lv — ZEIT ONLINE (@zeitonline) September 16, 2020

​Как сообщает газета, терминалы приема СПГ предполагалось выстроить в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене, и министерство выдвигало предложение выделить на эти цели сумму до одного миллиарда евро.

"Со своей стороны США позволят беспрепятственно завершить строительство и ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2". Существующие правовые возможности для санкций полностью не реализуются", — цитирует Zeit предложение из послания.

Damit die USA #NordStream2 akzeptieren, könnte die Bundesregierung den Vereinigten Staaten im Gegenzug einen lukrativen Zugang zum #EU-Gasmarkt eröffnen. #Abo https://t.co/dKBrOEr6xc — ZEIT ONLINE (@zeitonline) September 16, 2020

​Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии мощностью 55 миллиардов кубических метров в год.

Его реализует Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является "Газпром". Компании Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, европейские партнеры проекта, в общей сложности финансируют проект на 50% — каждый на сумму до 950 миллионов евро.

Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают для Евросоюза собственный СПГ. В декабре в рамках военного бюджета Вашингтон ввел санкции в отношении СП-2, потребовав от компаний, вовлеченных в проект, незамедлительно остановить прокладку трубопровода. Швейцарская Allseas практически сразу объявила о приостановке работ. В настоящее время в США обсуждают расширение санкционных мер в отношении проекта.

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