Выздоровеет ли мировая экономика после COVID-19 - прогноз эксперта ВБ

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. До пяти лет может занять процесс восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Такой прогноз представила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, ее со ссылкой на агентство Рейтер цитирует РИА Новости.

"Вероятно, произойдет быстрый отскок на фоне отмены всех ограничительных мер, связанных с карантином, но полное восстановление займет до пяти лет", - отмечает специалист.

По ее прогнозам, впервые за последние два десятилетия в мире вырастет уровень бедности, и это тоже будет связано с пандемическим кризисом. Причиной усиления неравенства на планете, отмечает Кармен Рейнхарт, станет то, что "беднейшие слои населения пострадают от кризиса сильнее в богатых странах, и беднейшие страны пострадают сильнее, чем более богатые".

В июне Всемирный банк заявил, что ожидает в текущем году крупнейшего со времен Второй мировой войны экономического спада, он составит 5,2%. При этом нужно отметить, что ранее, в январе, прогнозировался рост - примерно на 2,5%.

Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 была объявлена ВОЗ пандемией 11 марта. В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено свыше 29 миллионов случаев заражения и более 926 тысяч летальных исходов.

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