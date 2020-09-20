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Сенатор описал риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200920/31737460/senator-opisal-riski-dlya-europe-pri-otkaze-ot-nord-stream-2.html

Если строительство "Северного потока - 2" заблокируют, у европейских стран могут появиться "большие вопросы" по обеспечению гарантированными энергоресурсами, считает Сергей Цеков.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Блокировка "Северного потока — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям, а также поставит под вопрос энергетическую безопасность Германии. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, отреагировав на высказывание депутата бундестага Вальдемара Гердта о судьбе газопровода, пишет RT.

Сенатор поддержал позицию немецкого парламентария, отметив, что тот правильно расставил все акценты. По словам Цекова, если строительство заблокируют, у Германии и других европейских стран могут возникнуть "большие вопросы" по обеспечению гарантированными энергоресурсами.

"Если кто-то думает, что отменить "Северный поток — 2" можно просто потому, что у кого-то появится желание, или что можно пойти на поводу у США и при этом ничего не будет, то однозначно будет. Будут серьезные штрафные санкции", — предупредил Цеков.

Сенатор уверен, что отказ от проекта подорвет авторитет Германии и стран, поддерживающих строительство трубопровода.

Вопреки давлению: достроят ли Россия и Европа “Северный поток – 2”
© Ruptly / Sputnik / EBS
Вопреки давлению: достроят ли Россия и Европа “Северный поток – 2” - видео
Проект "Северный поток—2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока—2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.

В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток—2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.

Северный поток 2
© Sputnik /
Северный поток 2

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