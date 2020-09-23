Ударят по рукам: "Яндекс" покупает "Тинькофф"

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Стороны договорились, что "Яндекс" покупает 100% TCS Group (это головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") за 5,48 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз TCS и "Яндекс".

"Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет оплачена денежными средствами и акциями на общую сумму в 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию "Тинькофф", - сообщила TCS.

Окончательные условия покупки зависят от успешного завершения комплексной проверки группы, уточняют стороны. Они также отмечают, что окончательной уверенности о достижении каких-либо финальных договоренностей пока нет. "Яндекс" в своем пресс-релизе указывает, что сделку должны одобрить акционеры холдинга.

Объединить бизнес основатель TCS Group Олег Тиньков предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу летом прошлого года, во время Петербургского международного форума.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы - "Тинькофф банк". Трасту семьи Тинькова в настоящее время принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту - 6,5%, остальные 53,1% акций - free-float. По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф банк" на 1 августа занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в размере 767,4 миллиарда рублей.

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