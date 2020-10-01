Козак: Россия - один из главных торгово-экономических партнеров Молдовы

В четверг 1 октября проходит традиционный российско-молдавский форум торгово-экономического сотрудничества. В условиях пандемии он организуется в виртуальном режиме. Стратегическую позицию России в экономическом партнерстве с Молдовой озвучил Дмитрий Козак.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Несмотря на политическую турбулентность последних десятилетий, Кишинев и Москва смогли сохранить двухстороннее экономическое наследие, и в настоящее время при поддержке руководства обеих стран оно динамично развивается. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, выступая на российско-молдавском форуме торгово-экономического сотрудничества.

"В 2019 году российско-молдавский товарооборот вырос более, чем на 5% и составил 1,6 миллиарда долларов США. Объем накопленных российских инвестиций в экономику Молдовы составил более одного миллиарда долларов", - отметил Козак.

В условиях пандемии коронавируса существенно снизились темпы экономического развития во всем мире, упало потребление, сократилась занятость. Один из наиболее эффективных путей преодоления кризиса и сохранения стабильности - развитие экономического сотрудничества на постсоветском пространстве.

"Россия готова всеми доступными способами содействовать этому. Искренне желаем видеть братскую Молдову благополучной и процветающей", - подчеркнул Козак.

Чиновник отметил конкретные достижения российско-молдавского экономического сотрудничества. Среди них - введенные в прошлом году нулевые ставки ввозных таможенных пошлин по важнейшим наименованиям продукции молдавских сельхозпроизводителей, поставляемой на российский рынок.

"Благодаря этому такие поставки за первое полугодие текущего года выросли на 20%, а сельхозпроизводители Молдовы ежегодно экономят до 17 миллионов долларов", - добавил Козак.

По его словам, также ведется работа по созданию торгово-логистического хаба для сельхозпродукции, который должен стать дополнительным механизмом для сокращения издержек и наращивания объема экспорта молдавской продукции в Россию. А недавно руководство РФ приняло решение о выделении гуманитарной помощи на закупку дизельного топлива для молдавских фермеров, пострадавших от засухи.

Вместе с тем в молдавско-российских экономических отношениях остается немало проблем. Одна из них - недостаточная диверсификация структуры товарооборота.

"Более 60% российских поставок в Молдову приходится на энергоресуры. В молдавском экспорте в Россию свыше 70% занимают продовольственные товары", - заявил Козак.

Он пожелал участникам форума плодотворной работы и озвучил несколько приоритетных вопросов, над которыми предстоит поработать: какие барьеры мешают предпринимателям в расширении торговой деятельности; насколько государственные структуры двух стран способствуют развитию экономического партнерства; какие инструменты могут активизировать инвестиционную деятельность.

"Рекомендации участников форума станут хорошим подспорьем для принятия руководством стран взвешенных эффективных решений по развитию и укреплению двухстороннего сотрудничества", - заключил Козак.

Форум проводится при поддержке Евразийской Экономической Комиссии. Ожидаемое количество слушателей сессии – 100 000 человек в России, Молдове и других странах СНГ и Европы.

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