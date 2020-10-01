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Нефтедобывающие вышки, архивное фото.

МИД РФ: Россия не претендует на роль энергетического монополиста

© Fotolia / Ded Pixto
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201001/31881661/russia-ne-pretenduet-na-rol-energeticheskogo-mogopolista-MID.html

В Министерстве иностранных дел России заявили, что страна вовсе не претендует на роль монополиста по энергоресурсам, как это ей приписывает Запад.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Россия выступает против политизации сотрудничества в энергетике и не претендует на роль монополиста в сфере энергоресурсов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Капитолий США.
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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По еесловам, выбор нужно делать самим странам-потребителям, исходя из экономической целесообразности.

"Мы никогда не претендовали на роль, которую нам приписывают, - поставщика-монополиста. Мы выступаем категорически против политизации сотрудничества в этой сфере. Выбор должны сделать сами страны-потребители, исходя из логики свободной конкуренции, экономической целесообразности и выгоды",- заявила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что комментирует заявление госсекретаря США Майка Помпео, который в конце сентября в интервью греческим СМИ говорил о необходимости диверсификации источников энергии.

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