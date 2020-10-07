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Флаги стран-участниц ЕАЭС

Отношения Молдовы и ЕАЭС: каковы выгоды республики

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201007/31951758/otnosheniya-moldovy-eeu-kakovy-vygody-respubliki.html

Помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии рассказала, чем Молдове выгоден статус государства-наблюдателя в ЕАЭС.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Присутствие представителей Молдовы на заседаниях органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве государства-наблюдателя дает значительные возможности стране. Об этом заявила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина, отвечая на вопрос Sputnik Молдова.

Юлиана Дрэгэлин.
© Sputnik / Osmatesco
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"Статус государства-наблюдателя позволяет Молдове присутствовать на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений и получать принимаемые публичные документы", - сказала Малкина на брифинге.

Она уточнила, что полномочный представитель Молдовы в ЕЭК Оксана Гречаный с марта 2020 года участвует в заседаниях Коллегии и совета Комиссии.

"Такое участие дает значительные возможности стране: во-первых, понимание регуляторики, действующей в Союзе, во-вторых, обмен опытом, в том числе по ситуации, связанной с распространением COVID-19", - сказала Малкина.

Если говорить об экономическом интересе, то, как отметила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии, очевидно, что он обоюдный.

"Наиболее перспективными направлениями развития сотрудничества мы в Комиссии считаем сферу услуг, развитие наукоемкого производства, в первую очередь фармацевтики", - заключила Малкина.

Евразийский экономический союз - действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение, членами которого сейчас являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдова с 2018 года получила статус наблюдателя.

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