Состояние самых богатых людей планеты выросло в условиях пандемии

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Согласно отчету, опубликованному аналитиками, на конец июля 2020 года общее состояние самых богатых людей мира достигло 10,2 триллиона долларов, что является новым историческим рекордом. При этом с начала апреля текущего года показатель вырос на 27,5% - тогда совокупное состояние мировых миллиардеров составляло 8 триллионов долларов.

"Этот уровень превышает предыдущее пиковое значение в 8,9 триллиона долларов, достигнутое в конце 2017 года", - говорится в докладе.

Также в отчете указывают, что в настоящее время в мире насчитывается 2189 миллиардеров, по данным 2017 года их было 2158, в начале апреля этого года - 2058.

Наибольшего роста за период с апреля по июль 2020 года достигло благосостояние китайских миллиардеров, рост составил 41%. Американские миллиардеры нарастили состояние на 24%, финансовое состояние миллиардеров в России выросло на 20%.

Парадоксально, но такому развитию ситуации способствовал в первую очередь кризис, связанный с пандемией коронавируса, которая дала дополнительный толчок компаниям технологического и фармацевтического секторов, сообщают аналитики.

"Сегодняшние миллиардеры живут в неспокойные времена, но это время инноваций. В то время как кризис COVID-19 доминирует в 2020 году, потенциал для преобразующих инноваций как никогда велик, поскольку поток новых технологий растет с каждым днем", - отмечается в докладе.

По информации UBS и PwC, на более чем 2 000 миллиардеров из 43 стран приходится примерно 98% всего благосостояния мира.

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