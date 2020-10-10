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Здание ОПЕК в Вене

Конец эпохи нефти: развитые страны откажутся от использования черного золота

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201010/31980119/konets-epokhi-nefti-razvitye-strany-otkazhutsya-ot-ispolzovaniya-chernogo-zolota.html

Специалисты Организации стран–экспортёров нефти (ОПЕК) оценили перспективы развития отрасли и пришли к неожиданным выводам.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. В странах с развитой экономикой будет постепенно падать потребление нефти, следует из доклада ОПЕК World Oil Outlook.

Согласно прогнозу, страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2022-2025 годах достигнут наивысшего уровня потребления нефти в районе 47 миллионов баррелей в сутки. После этого последует затяжное снижение, которое достигнет уровня в 35 миллионов к 2045 году.

Насос на нефтедобывающей станции
© AP Photo / LESLIE MAZOCH
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Вместе с тем будет расти и доля электромобилей в общем количестве машин, которая к 2045 году составит 16,5%.

В развивающихся странах, напротив, потребление нефти будет расти. Причиной этого называют рост населения при потенциально более динамичном развитии экономики, который приведет к увеличению прослойки среднего класса. К 2045 году этим странам прогнозируют рост спроса на нефть до 74,3 миллиона баррелей в сутки. Крупнейшим импортером ресурса, согласно докладу, предстоит стать Индии.

В целом все же ОПЕК прогнозирует рост потребления черного золота с 99,7 миллиона баррелей в день в 2019 году до 109,3 миллиона в 2040-м.

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