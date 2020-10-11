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В какой валюте хранить деньги: банкир дал ответ

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
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Эксперт утверждает, что розничным клиентам трудно ориентироваться в рыночных трендах и гарантировать свой заработок на спекулятивных валютных операциях.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Очень часто сложно предсказать колебания валютных курсов, которые чрезмерно хаотичны, по этой причине лучше держать сбережения в той валюте, в которой деньги можно в дальнейшем потратить. Так считает руководитель Росбанка Илья Поляков, которого цитирует РИА Новости.

"Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем", - отметил эксперт.

Вячеслав Ионицэ
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По его словам, розничным клиентам трудно ориентироваться в рыночных трендах и гарантировать свой заработок на спекулятивных валютных операциях.

"Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы. В то время как выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снижает риск изменения курса в планировании бюджета", - объяснил Поляков.

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин ранее заявлял, что лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк - одна из немногих валют, которая сможет сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения внешнеполитического фона.

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