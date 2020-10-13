Google может лишиться браузера Chrome

Подобное принуждение к продаже, если оно состоится, станет первым за последнее десятилетие принудительным разделом бизнеса, произошедшем в США.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. В рамках расследования о нарушении Google антимонопольного законодательства Министерство юстиции и Генеральная прокуратура США рассматривают в том числе вопрос о том, нужно ли заставить компанию продать свой браузер Chrome и часть прибыльного рекламного бизнеса, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с темой.

Как ожидается, судебное разбирательство начнется в течение ближайших недель. Конечной целью власте, по мнению источников, является стремление ослабить влияние Google, которая в данный момент доминирует на рынке онлайн-поиска, в частности, будет поднят вопрос об использовании мобильной ОС Android как средства для эксклюзивного продвижения поисковой системы Google.

Подобное принуждение к продаже, если оно состоится, станет первым за последнее десятилетие принудительным разделом бизнеса, произошедшем в США. Потеря Chrome станет тяжелым ударом для Google, ведь на сегодняшний день это самый популярный браузер, которым пользуются около 70% пользователей по всему миру.

За процессом также пристально будут следить и другие тяжеловесы интернет-бизнеса - Facebook, Amazon и Apple, в адрес которых все чаще звучат обвинения в подавлении конкурентов, использовании персональных данных пользователей и распространении фейковой информации.

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