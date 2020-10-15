Конец "золотых паспортов": Кипр больше не даст гражданство за инвестиции

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. С 1 ноября Кипр отменит программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, столь популярную у состоятельных людей на пространстве всего СНГ. Об этом решении правительства Кипра сообщил его официальный представитель Кириакос Кусиос.

"На внеочередном заседании Совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года", — заявил Кусиос журналистам.

При этом он отметил, что решение окончательное и пересматривать его правительство Кипра не собирается. Также пока неизвестно, планирует ли Кипр создание подобной инвестиционной программы в будущем. Тем не менее правительство уже в ближайшее время рассмотрит новую политику привлечения иностранных инвестиций.

Кусиос отказался отвечать на вопрос, повлиял ли на такое решение правительства выход фильма-расследования катарского телеканала "Аль-Джазира", в котором говорится о возможной причастности официальных лиц Кипра к нарушениям при предоставлении гражданства. Однако, известно, что решение было принято на следующий день после выхода фильма.

Напомним, 23 августа на основании документов, полученных из нераскрытых источников, "Аль-Джазира" опубликовал "сатирическое расследование", озаглавленное Cyprus Papers ("Кипрские бумаги"), в котором утверждал, что достаточно инвестировать 2,5 миллиона долларов, чтобы получить паспорт Кипра, позволяющий путешествовать по всему Евросоюзу без виз, а в числе бенефициаров таких "золотых паспортов" есть сомнительные личности и откровенные преступники.

После этого президент Кипра Никос Анастасиадис создал комиссию для расследования ряда случаев предоставления кипрского гражданства по инвестиционной программе. В свою очередь Совет министров Кипра на заседании 7 октября постановил начать процесс лишения гражданства семи человек, которые дали ложные данные при подаче заявления о предоставлении гражданства, а также провести расследование в отношении еще 12 человек.

Теперь эксперты подсчитывают возможные потери, которые понесет экономика Кипра после отмены "золотых паспортов".

"С 2013 года, за семь лет, кипрская экономика получила 10 миллиардов евро инвестиций. Теперь экономика Кипра будет терять по 1,5 – 2 миллиарда евро инвестиций в год. Это затронет сектор недвижимости, банковский сектор", - заявил РИА Новости заместитель председателя кипрской партии" "Эго о политис" ("Я гражданин") Алексей Волобоев.

Политик сказал, что, по сообщениям властей, за время существования этой программы, по ней выдали порядка 4 тысяч паспортов. Программа в течение 10 лет помогала Кипру компенсировать потери от финансового кризиса 2013 года, из-за чего страна фактически попала в финансовую зависимость от нее и альтернативы этой программе инвестиций на сегодняшний день нет.

В Молдове также существовала программа предоставления гражданства за инвестиции. Она была одобрена в 2017 году правительством страны. Согласно тому постановлению "О приобретении гражданства посредством инвестиций", гражданство можно было получить при вкладе 100 тысяч евро в качестве минимальной суммы безвозвратного вклада в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития, либо при минимальном вкладе в сумме 250 тысяч евро в одну из областей стратегического развития Республики Молдова. В середине июля 2020 года молдавские депутаты проголосовали во втором чтении за аннулирование закона о гражданстве за инвестиции.

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