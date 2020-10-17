Глава МИД ФРГ высказался о строительстве "Северного потока 2"

Соединенные Штаты внедряют собственную независимую энергетическую политику, и Германия делает то же самое. Об этом в интервью германской прессе рассказал глава МИД этой страны.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Проект газопровода "Северный поток 2" будет достроен. Вопрос лишь в том, когда именно - об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает РИА Новости.

"Я исхожу из того, что "Северный поток 2" будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы принимаем решения о нашей энергетической политике и энергоснабжении здесь, в Европе", - сказал он в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland. © Ruptly Видео - Лавров о строительстве "Северного потока - 2": теперь это дело чести для ФРГ

По словам министра, США "реализуют свое право на независимую энергетическую политику", и точно так же поступает Германия.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.

© Sputnik "Северный поток – 2"

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