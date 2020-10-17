14:13 17 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Строительство газопровода Северный поток-2, остров Рюген, Германия

Глава МИД ФРГ высказался о строительстве "Северного потока 2"

© AP Photo / Jens Buettner
Экономика
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1c/31830986.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201017/32066268/glava-mid-germany-vyskazalsya-o-stroitelstve-nord-stream-2.html

Соединенные Штаты внедряют собственную независимую энергетическую политику, и Германия делает то же самое. Об этом в интервью германской прессе рассказал глава МИД этой страны.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Проект газопровода "Северный поток 2" будет достроен. Вопрос лишь в том, когда именно - об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает РИА Новости

"Я исхожу из того, что "Северный поток 2" будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы принимаем решения о нашей энергетической политике и энергоснабжении здесь, в Европе", - сказал он в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Лавров о строительстве Северного потока - 2: теперь это дело чести для Германии.
© Ruptly
Видео - Лавров о строительстве "Северного потока - 2": теперь это дело чести для ФРГ

По словам министра, США "реализуют свое право на независимую энергетическую политику", и точно так же поступает Германия.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.

Северный поток – 2
© Sputnik
"Северный поток – 2"

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Германии сообщили об угрозах США из-за строительства "Северного потока-2"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Бюллетень для голосования на президентских выборах.
События недели: о самом интересном в Молдове за 7 дней
Снега не будет: Кишинев получил необычный подарок от Москвы.
Снега не будет: Кишинев получил необычный подарок от Москвы
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться