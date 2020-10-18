Эхо брексита: в Британии требуют торгового соглашения с ЕС

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Добиться заключения торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом призвали политических деятелей свыше 70 бизнес-групп страны, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается, эти бизнес-круги представляют интересы свыше семи миллионов рабочих. Представители автомобильной, авиационной, химической, сельскохозяйственной, фармацевтической, технической областей, а также сектора финансовых услуг "объединились, чтобы призвать обе стороны найти компромисс по условиям торговли".

Достижение торговой сделки "имеет большое значение для рабочих мест и источников средств к существованию" - об этом заявили в том числе Конфедерация британской промышленности и Национальный союз фермеров.

Они опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что сделка станет возможной "при компромиссе и твердости воли".

Безуспешные переговоры о соглашениях, которые определят отношения Британии и Евросоюза после 2020 года, длятся уже больше шести месяцев. Соединенное королевство покинуло ЕС в нынешнем году, но пока видимых изменений в отношениях нет: действует переходный период. Пока к Британии продолжают применяться нормы Евросоюза.

После 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать. Чтобы переход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, стороны должны договориться, на каких условиях будет внедряться новое партнерство.

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