Цифровой рубль: когда его может запустить Центробанк России

Введению будут предшествовать несколько этапов, в том числе общественное обсуждение инициативы и пилотное тестирование.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. ЦБ РФ может запустить цифровой рубль в ближайшем будущем, пилот может быть запущен в конце 2021 года, но сначала надо оценить баланс рисков, рассказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы действительно заинтересованы в том, чтобы обсудить перспективы цифрового рубля очень широко - с обществом, предприятиями, бизнесом - со всеми. Мы видим этот проект как с одной стороны многообещающий, и на наш взгляд он очень органично вписывается в то, что называется развитием цифровой экономики в целом", - считает Набиуллина.

"Насколько реален запуск такого проекта в ближайшем будущем? - он вполне реален, но нам нужно оценить те плюсы, которые мы видим, с теми рисками, которые есть. А эти риски есть - мы их тоже описали в нашем докладе, и хотим оценить этот баланс рисков и плюсов", - также отметила она.

По словам главы Банка России, ЦБ собирает отзывы до конца года, затем обработает их, и если будет принято решение о целесообразности запуска цифрового рубля, будет подготовлена полноценная концепция.

"Затем должен быть обязательно, на наш взгляд, этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей для того, чтобы все было отработано, и мы понимали, как это работает. Такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года, и по мере получения этих результатов будем двигаться дальше. Но основное конечно сейчас - оценить плюсы и риски такого решения", - подчеркнула Набиуллина.

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