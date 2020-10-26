18:18 26 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Завод корейской компании Samsung Electronics

Наследники умершего главы Samsung заплатят многомиллионные налоги

© Sputnik / Александр Пашин
Экономика
Получить короткую ссылку
74 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201026/32162873/nasledniki-umershego-glavy-samsung-zaplatyat-million-nalog.html

Семье скончавшегося главы Samsung Ли Гон Хи придется заплатить рекордно высокие налоги на наследство.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Предположительно, наследники заплатят около десяти триллионов вон налогов на наследство только за акции. Эксперты считают, что семья покойного главы Samsung Group скорее всего будет выплачивать сумму по частям. Согласно южнокорейскому законодательству, возможна рассрочка на срок до пяти лет.

Samsung
© Photo : Samsung
Samsung Electronics: 50 лет инноваций

Глава Samsung Ли Гон Хи оставил после себя огромное наследство. По информации агентства Yonhap, это не только фондовые активы на сумму около 18 триллионов вон (15,9 миллиарда долларов) он также владел 4,18% акций и 0,08% привилегированных акций флагманской компании группы — Samsung Electronics, сообщает РИА Новости.

Ли Гон Хи скончался в воскресенье в больнице Samsung в Сеуле. Он родился в 1942 году, а в 1987 сменил на посту главы председателя корпорации своего отца и основателя компании Ли Бён Чхоля.

Похороны пройдут без лишней помпы, присутствовать на них будут только члены семьи.  Также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправит на них траурный венок.

Наследниками Ли Гон Хи являются вдова, сын и две дочери. Дети скончавшегося главы Samsung также работают в рамках корпорации. Старшая дочь Ли Бу Чжин возглавляет сеть отелей Samsung Hotel Shilla, а дочь Ли Со Хён отвечает за благотворительный фонд Samsung.

Проблемы со здоровьем у Ли Гон Хи начались в 2014 году, когда он перенес сердечный приступ. После перенесенного недуга он практически отошел от дел, контроль над корпорацией по факту перешел к его сыну и вице-президенту дочерней компании группы, 52-летнему Ли Чжэ Ёну.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Первый в мире рулонный телевизор представят в Южной Корее
Samsung показал смартфон с гнущимся экраном


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Осенний парк.
Фото - Ретроспектива недели: о самом важном в Молдове за прошедшие 7 дней
Ты супер!. 4-й сезон, полуфинал. Анастасия Лисовая.
"Ты супер!", полуфинал четвертого сезона: выступление и самооценка Анастасии Лисовой
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться