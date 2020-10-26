Наследники умершего главы Samsung заплатят многомиллионные налоги

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Предположительно, наследники заплатят около десяти триллионов вон налогов на наследство только за акции. Эксперты считают, что семья покойного главы Samsung Group скорее всего будет выплачивать сумму по частям. Согласно южнокорейскому законодательству, возможна рассрочка на срок до пяти лет.

Глава Samsung Ли Гон Хи оставил после себя огромное наследство. По информации агентства Yonhap, это не только фондовые активы на сумму около 18 триллионов вон (15,9 миллиарда долларов) он также владел 4,18% акций и 0,08% привилегированных акций флагманской компании группы — Samsung Electronics, сообщает РИА Новости.

Ли Гон Хи скончался в воскресенье в больнице Samsung в Сеуле. Он родился в 1942 году, а в 1987 сменил на посту главы председателя корпорации своего отца и основателя компании Ли Бён Чхоля.

Похороны пройдут без лишней помпы, присутствовать на них будут только члены семьи. Также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправит на них траурный венок.

Наследниками Ли Гон Хи являются вдова, сын и две дочери. Дети скончавшегося главы Samsung также работают в рамках корпорации. Старшая дочь Ли Бу Чжин возглавляет сеть отелей Samsung Hotel Shilla, а дочь Ли Со Хён отвечает за благотворительный фонд Samsung.

Проблемы со здоровьем у Ли Гон Хи начались в 2014 году, когда он перенес сердечный приступ. После перенесенного недуга он практически отошел от дел, контроль над корпорацией по факту перешел к его сыну и вице-президенту дочерней компании группы, 52-летнему Ли Чжэ Ёну.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova