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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции после заседания кабинета министров (21 сентября 2020). Анкара

Эрдоган призвал граждан Турции бойкотировать товары из Франции

© AFP 2020 / ADEM ALTAN
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201026/32167431/Erdogan-prizval-grazhdan-Turtsii-boykotirovat-tovary-iz-Frantsii.html

Лидер Турции заявил, что считает "антиисламские выпады" президента Франции угрозой национальной безопасности своей страны.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны бойкотировать французские товары вслед за рядом мусульманских стран. Об этом он заявил, выступая в Анакре, передает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что к началу декабря представит законопроект о борьбе с сепаратизмом во Франции, направленный на укрепление республиканских ценностей и внимательное обучение детей. По словам французского лидера, в стране нужно создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". Макрон высказал идею об освобождении ислама от иностранного влияния и усилении контроля за финансированием мечетей.

"Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!" - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

 

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Эрдоган заявил, что считает "антиисламские выпады" президента Франции угрозой национальной безопасности своей страны.

"Мы рассматриваем антиисламские выпады Макрона и расистский терроризм как угрозу национальной безопасности и формируем свои планы сообразно с этим", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он призвал Европу остановить "кампанию ненависти, которую проводит президент Франции.

МИД Франции уже потребовал прекратить призывы к бойкоту французской продукции со стороны исламских государств. Ведомство назвало их беспредметными и отметило, что дипломатическая сеть мобилизована для объяснения партнерам позиции Франции.

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