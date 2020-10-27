23:29 27 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.13
  • USD17.03
  • RUB0.22
  • RON4.13
  • UAH0.60
Поиск
Сжигание стодолларовой купюры, архивное фото

Названа угроза хранения сбережений в долларах

© CC0 / Pixabay / Intellectual
Экономика
Получить короткую ссылку
136 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201027/32186407/hreneniie-dolary.html

Экономист также обратил внимание на низкую доходность номинированных в долларах инструментов по сравнению с рублевыми. По его словам, это связано с разницей уровня ставок на рынках.

КИШИНЕВ, 27 октября — Sputnik. Россиянам не следует хранить сбережения в долларах, считает управляющий активами инвестиционной компании БКС Андрей Русецкий.

Причина связана с возможной победой на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. передает РИА Новости.

По мнению Русецкого, приход к власти президента-демократа чреват введением новых санкций в отношении России. Одной из ограничительных мер может стать запрет на операции в долларах для российских банков и блокировка их корреспондентских счетов в американских кредитных организациях.

Аналитик уточнил, что при таких обстоятельствах депозитные и расчетные счета резидентов РФ также заморозят на неопределенный срок.

Русецкий добавил, что вероятность такого развития событий пока невысока, однако гипотетически существует.

Экономист также обратил внимание на низкую доходность номинированных в долларах инструментов по сравнению с рублевыми. По его словам, это связано с разницей уровня ставок на рынках.

Так, доходность казначейских облигаций со сроком обращения 10 лет сейчас находится на уровне 0,8% годовых, что ниже базовой инфляции в США в 1,7%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

  • 00
    дней
  • :
  • 00
    часов
  • :
  • 00
    минут
  • :
  • 00
    секунд

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Досрочное голосование на выборах президента США
Спас мир курьезным способом - одесский лихач рассказал о причинах ДТП
Видео - "Спас мир курьезным способом", одесский лихач рассказал о причинах ДТП
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться