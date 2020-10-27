Названа угроза хранения сбережений в долларах

Экономист также обратил внимание на низкую доходность номинированных в долларах инструментов по сравнению с рублевыми. По его словам, это связано с разницей уровня ставок на рынках.

КИШИНЕВ, 27 октября — Sputnik. Россиянам не следует хранить сбережения в долларах, считает управляющий активами инвестиционной компании БКС Андрей Русецкий.

Причина связана с возможной победой на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. передает РИА Новости.

По мнению Русецкого, приход к власти президента-демократа чреват введением новых санкций в отношении России. Одной из ограничительных мер может стать запрет на операции в долларах для российских банков и блокировка их корреспондентских счетов в американских кредитных организациях.

Аналитик уточнил, что при таких обстоятельствах депозитные и расчетные счета резидентов РФ также заморозят на неопределенный срок.

Русецкий добавил, что вероятность такого развития событий пока невысока, однако гипотетически существует.

Экономист также обратил внимание на низкую доходность номинированных в долларах инструментов по сравнению с рублевыми. По его словам, это связано с разницей уровня ставок на рынках.

Так, доходность казначейских облигаций со сроком обращения 10 лет сейчас находится на уровне 0,8% годовых, что ниже базовой инфляции в США в 1,7%.

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