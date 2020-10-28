Прогноз для мировой экономики: спад, который могут помнить лишь те, кому за 80 лет

Перспективы остаются неопределенными из-за завершения многих стимулирующих программ во втором полугодии 2020 года и распространения коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Счетная палата России предупредила о возможности сильного спада в мировой экономике. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства прогнозе развития российской экономики на 2020-2023 годы.

Эксперты напомнили, что перспективы глобальной экономики остаются неопределенными из-за завершения многих стимулирующих программ во втором полугодии 2020 года и распространения коронавирусной инфекции.

Они также отметили, что Организация экономического сотрудничества и развития, Международный валютный фонд и рейтинговое агентство Fitch уже пересмотрели свои прогнозы развития экономики в сторону ухудшения. По их оценкам, мировой ВВП может просесть на 4,9 —6%.

"Таким образом, мировая экономика окажется в глубочайшей рецессии за последние 80 лет", — отмечается в документе.

Этот документ — первый собственный прогноз Счетной палаты о перспективах российской экономики на ближайшие три года. Эксперты описали два варианта развития событий: базовый, относительно благоприятный, и консервативный — "шоковый сценарий".

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