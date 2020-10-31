В ФРГ объяснили, почему для страны важен "Северный поток - 2"

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Проект "Северный поток – 2" важен для Германии, в том числе и на фоне перехода на возобновляемые источники энергии, использование газопровода будет актуально минимум до 2050 года, сообщил начальник отдела экономики посольства ФРГ в России Маттиас Денер.

"Все еще рассматривается использование этого газопровода как сопровождающего проекта к энергетическому переходу (на возобновляемые источники энергии), пока не созданы мощности для сохранения энергии, произведенной из возобновляемых источников. То есть мы рассматриваем газ как очень важную технологию как минимум до 2050 года", - сказал представитель посольства в ходе онлайн-лекции МГИМО "Энергетическая политика ФРГ: атомная энергетика против возобновляемых источников энергии: тенденции развития, трудности перехода".

Он добавил, что строительство "Северного потока – 2" сейчас горячо обсуждаемая тема.

"Правительство Германии исходит из того, что строительство газопровода будет окончено", - цитирует Денера РИА Новости.

Он также добавил, что "Северный поток – 2" активно обсуждается во внутренней политике Германии, в том числе и в связи с вопросами энергетического перехода.

"Многие говорят, что, так как мы переходим на возобновляемые источники энергии, зачем нам нужен газопровод. Правительство Германии сейчас рассматривает газ как стабилизирующий фактор, то есть в вопросах производства возобновляемой энергии есть проблема того, что у таких источников нестабильное поступление, бывают перепады, и именно электростанции, работающие на природном газе, могут хорошо переключаться с высокого потребления на низкое, что позволяет стабилизировать систему подачи электричества", - пояснил Денер.

Ранее Еврокомиссия обнародовала свою Водородную стратегию, предполагающую развитие производства чистого возобновляемого водорода в качестве основного источника энергии в рамках плана перехода к климатически нейтральной экономике в 2050 году. Кроме того, была также анонсирована и стратегия интеграции энергетических систем ЕС, что должно позволить создать более интегрированную и гибкую европейскую энергосистему, способную адаптироваться к "зеленой" стратегии.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

США ранее расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

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