Литва договорилась о новых поставках продуктов в Молдову

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Вильнюс договорился об экспорте комбинированных продуктов (пельмени, блины и так далее) в Молдову, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Государственной продовольственной и ветеринарной службы (VMVT).

Также получено разрешение по экспорту мяса птицы в Южную Корею.

Отмечается, что завершены все процедуры согласования с южнокорейским и молдавским ответственными органами двух экспортных ветеринарных сертификатов для литовских производителей продуктов питания.

По данным VMVT, литовские производители уже активно экспортируют в Молдову молочную и рыбную продукцию. За девять месяцев этого года из Литвы было поставлено более 300 тонн молочной продукции, что на 115 тонн больше, чем за тот же период прошлого года (в основном сливки и сыр). Также экспортировано более 5,9 тысячи тонн рыбной продукции, что на 570 тонн больше, чем год назад.

После довольно долгих переговоров был согласован ветеринарный сертификат на экспорт мяса птицы в Южную Корею. Речь об этом велась с конца 2014 года. В настоящее время с ответственным южнокорейским органом проводятся консультации относительно возможности организации удаленного аудита тех литовских компаний, которые стремятся экспортировать свою продукцию.

Из Литвы в Южную Корею в основном идут поставки молочной продукции. В этом году было экспортировано более 1,5 тысячи тонн.

В 2020 году VMVT также согласовала ветеринарные экспортные сертификаты, которые официально предоставляют литовским производителям продуктов питания право экспортировать молочные продукты в Доминиканскую Республику, яичные продукты – в Турцию и различные продукты животного происхождения – на Украину.

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