Без "золотых паспортов": гражданства за инвестиции на Кипре не будет

С ноября Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, популярную у состоятельных людей на пространстве СНГ.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции, отменяется с 1 ноября, передает РИА Новости.

Программа действовала с 2013 года и принесла порядка 8 миллиардов евро инвестиций. "Золотые паспорта" от властей получили более 4 тысяч человек, вложивших в экономику 2,5 миллиона долларов.

Решение отменить КИП на своем заседании 13 октября принял совет министров по предложению министров финансов и внутренних дел. На смену отмененной программе может прийти новая.

Напомним, 23 августа на основании документов, полученных из нераскрытых источников, "Аль-Джазира" опубликовал "сатирическое расследование", озаглавленное Cyprus Papers ("Кипрские бумаги"), в котором утверждал, что достаточно инвестировать 2,5 миллиона долларов, чтобы получить паспорт Кипра, позволяющий путешествовать по всему Евросоюзу без виз, а в числе бенефициаров таких "золотых паспортов" есть сомнительные личности и откровенные преступники.

После этого президент Кипра Никос Анастасиадис создал комиссию для расследования ряда случаев предоставления кипрского гражданства по инвестиционной программе. В свою очередь Совет министров Кипра на заседании 7 октября постановил начать процесс лишения гражданства семи человек, которые дали ложные данные при подаче заявления о предоставлении гражданства, а также провести расследование в отношении еще 12 человек.

Теперь эксперты подсчитывают возможные потери, которые понесет экономика Кипра после отмены "золотых паспортов".

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