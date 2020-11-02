18:48 02 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.91
  • USD17.06
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG.

Компания OMV подает апелляцию против вердикта регулятора Польши по "Севпотоку 2"

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Экономика
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/0f/31683190.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201102/32292146/obzhalovat-razryv-kompaniya-omv-podaet-apellyatsiyu-protiv-poland-po-nordstream-2.html

Австрийская компания намерена обжаловать требование польского антимонопольного органа о разрыве соглашения по "Северному потоку 2".

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Требование регулятора Польши разорвать соглашение о финансировании строительства газопровода "Северный поток 2" будет обжаловано австрийской компанией OMV как лишенное правовых оснований. Об этом РИА Новости сообщили в компании. 

"OMV подаст апелляцию на это решение, настаивая на том, что это решение не имеет под собой каких-либо правовых оснований", - сообщили в пресс-службе OMV, комментируя требования польского регулятора UOKiK.

Что ждет газопровод: Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Севпотока - 2">>>

В начале октября польский антимонопольный регулятор UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов. Решение было связано со строительством газопровода "Северный поток - 2".Под удар попали и европейские партнеры проекта: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и голландско-британская Shell. Им также надлежит выплатить немалый штраф, сумма в общем достигает 61 миллиона долларов. Компании также обязали разорвать соглашения о финансировании проекта. 

Северный поток – 2
© Sputnik
"Северный поток – 2"

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В ФРГ объяснили, почему для страны важен "Северный поток - 2"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ион Кику на выборах президента Молдовы
Дождь не помеха: как в Молдове голосовали на выборах президента - фото
Президентские выборы в Молдове: как голосовали в стране
Видео - Выборы президента в Молдове: как прошло голосование в стране
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться