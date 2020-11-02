Компания OMV подает апелляцию против вердикта регулятора Польши по "Севпотоку 2"

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Требование регулятора Польши разорвать соглашение о финансировании строительства газопровода "Северный поток 2" будет обжаловано австрийской компанией OMV как лишенное правовых оснований. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

"OMV подаст апелляцию на это решение, настаивая на том, что это решение не имеет под собой каких-либо правовых оснований", - сообщили в пресс-службе OMV, комментируя требования польского регулятора UOKiK.

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В начале октября польский антимонопольный регулятор UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов. Решение было связано со строительством газопровода "Северный поток - 2".Под удар попали и европейские партнеры проекта: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и голландско-британская Shell. Им также надлежит выплатить немалый штраф, сумма в общем достигает 61 миллиона долларов. Компании также обязали разорвать соглашения о финансировании проекта.

© Sputnik "Северный поток – 2"

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