Еще одна компания обжалует решение польского регулятора по "Севпотоку-2"

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Апеллляцию на решение польского антимонопольного регулятора UOKiK по делу "Северного потока — 2" подала немецкая компания Wintershall Dea, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, информацию журналистам подтвердили в самой Wintershall Dea.

"Мы можем подтвердить, что мы обжаловали решение польского Управления по защите конкуренции и защите прав потребителей", - сообщили в пресс-службе.

Ранее о том, что обжалуют решение UOKiK, заявили иакже "Газпром", англо-голландская Shell, австрийская OMV и немецкая Uniper.

В начале октября польский антимонопольный регулятор UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов. Решение было связано со строительством газопровода "Северный поток - 2".Под удар попали и европейские партнеры проекта: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и голландско-британская Shell. Им также надлежит выплатить немалый штраф, сумма в общем достигает 61 миллиона долларов. Компании также обязали разорвать соглашения о финансировании проекта.

"Северный поток – 2" – проект нового газопровода из России в Европу через Балтийское море. Его планируемая мощность – 55 млрд кубометров в год. США, Польша и страны Балтии долгое время выступают против “Северного потока – 2”, утверждая, что он якобы угрожает их национальным интересам и безопасности.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

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