"Северный поток -2": США грозят новыми санкциями

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Если газопровод "Северный поток – 2" будет достроен, США намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает iz.ru.

Как сообщается, санкции будут включены в проект бюджета национальной обороны на 2021 год. Документ должны принять до конца текущего года. Уточняется, что ранее введенные ограничительные меры распространяются на всю трубоукладочную деятельность и страхование.

В беседе с агентством сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес уточнил, что "Германию, союзника США, и ее официальных лиц такие санкции не коснутся".

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"Северный поток – 2" – проект нового газопровода из России в Европу через Балтийское море. Его планируемая мощность – 55 млрд кубометров в год. США, Польша и страны Балтии долгое время выступают против "Северного потока – 2", утверждая, что он якобы угрожает их национальным интересам и безопасности.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

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