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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Россия не будет выламывать руки потенциальным конкурентам

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201113/32445397/peskov-russia-ne-budet-vylamyvat-ruki-potentsialnym-konkurentam.html

Пресс-секретарь президента России оценил ситуацию вокруг "Северного потока-2" и рассказал о действиях США по этому проекту.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В интервью на YouTube-канале RT Россия Песков еще раз подчеркнул, что "Северный поток 2" – проект международный и коммерческий, и именно трубный газ способен обеспечить энергетическую безопасность Европы.

Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
© Photo : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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Именно поэтому попытки вытеснить Россию с европейского рынка энергоресурсов представитель Кремля назвал недобросовестными и несправедливыми, они не отвечают требованиям честной конкуренции.

При этом и договариваться со своими оппонентами о каком-либо разделе рынка было бы не правильно.

В этом контексте Песков напомнил о существующих международных законах торговли.

"Послушайте, это конкуренция. Конкуренция должна развиваться в своем жанре, без давления в ней политических факторов", - заявил он.

Россия же со своей стороны не собирается использовать политическое влияние, чтобы "выламывать руки потенциальным конкурентам", требуя от своих партнеров отказаться от каких-либо выгодных для них коммерчески проектов, заявил пресс-секретарь президента России.

"Нефть, газ - это всё подчиняется определенным формулам, нефть - биржевой товар. Поэтому, как только начинают использовать политику и мощь каких-то государств в определенных сферах для того, чтобы выламывать руки потенциальным конкурентам, это уже...", — добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, российская сторона никогда на такие шаги не пойдет: "Нет, мы так не делаем. Никогда", — подчеркнул Песков.

"Да, мы довлеем как конкуренты, используя наши преимущества - природные, технологические, инфраструктурные, - но это не значит, что мы требуем от кого-то отказываться от каких-то коммерчески выгодных проектов", - добавил представитель Кремля.

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