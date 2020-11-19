Бундестаг выразил поддержку проекту "Северный поток - 2"

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Бундестаг принял предложение "Альтернативы для Германии" о поддержке "Северного потока 2", пишет РИА Новости. В ходе поименного голосования по предложению 546 депутатов высказались за, 83 - против, воздержался один человек.

"Мы видим, что новый американский президент Джо Байден не отходит от позиций администрации (Дональда) Трампа, напротив, готов наложить еще более жесткие санкции на страховые компании и ведомства, которые занимаются сертификацией. Нужно сказать ясно, что мы и со стороны правительства, и как фракция альянса (ХДС/ХСС), отклоняем экстерриториальные санкции", - заявил на слушаниях перед голосованием представитель фракции ХДС/ХСС Марк Гауптманн, указав на "двойную мораль в дебатах" с Вашингтоном о "Северном потоке 2", так как США "сами экспортируют российский газ на рекордном уровне".

По его словам, ессть три причины, почему этот трубопровод полезен Германии и Европе. Это обеспечение энергобезопасности Европы на фоне падения добычи газа в ЕС, диверсификация поставок газа при соблюдении интересов стран Восточной Европы, включая Украину. Он также указал на "геополитические интересы Германии" в продолжении сотрудничества с Россией, которое затрагивает многие отрасли.

"Лучше мы будем торговать с Россией и поставлять газ из России, чем Россия будет поставлять газ в Китай. Этот альянс должен вызывать у нас больше озабоченности. С внешнеполитической точки зрения это важный пункт для того, чтобы использовать этот трубопровод как (символический) мост", - отметил депутат Социал-демократической партии Германии Тимон Греммельс.

Видео - Лавров о строительстве "Северного потока - 2": теперь это дело чести для ФРГ>>>

Либералы из Свободной демократической партии (СвДП) ранее выступили за мораторий на строительство "Северного потока 2", однако одновременно они против экстерриториальных санкций США в отношении трубопровода, заявил депутат от фракции СвДП Мартин Нойманн.

"Северный поток 2" - это важный, но не решающий агент для энергообеспечения. Мы, как страна-импортер газа, можем улучшить таким образом наши позиции в отношении стран-поставщиков", - заявил он, напомнив о коммерческих участниках проекта, инвестиционная и правовая безопасность которых "в значительной степени затронута" в случае введения санкций США.

Традиционно в поддержку "Северного потока 2" выступил на слушаниях глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст от фракции "Левые", который призвал к встречным санкциям в отношении США в случае введения ими ограничительных мер в отношении проекта.

"Совершенно неправильным проектом", который "не служит безопасности нашего энергообеспечения, раскалывает Европу и противоречит климатическим целям" назвал "Северный поток 2" представитель фракции "Зеленых" Оливер Кришер. Он назвал "комическим номером" заявление главы комитета по энергетике Эрнста о причинах приглашения Шредера на слушания в бундестаг, настаивая на том, что экс-канцлер был приглашен туда именно "как представитель "Северного потока 2".

"Северный поток – 2" – проект нового газопровода из России в Европу через Балтийское море. Его планируемая мощность – 55 млрд кубометров в год. США, Польша и страны Балтии долгое время выступают против "Северного потока – 2", утверждая, что он якобы угрожает их национальным интересам и безопасности.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova