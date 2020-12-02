Китай вытеснил США в нефтепереработке: выиграет ли от этого Россия

Пекин делает ставку на бензин и дизельное топливо, увеличивая мощности по нефтепереработке. Подробности - в материале корреспондента РИА Новости.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Ирина Бадмаева. Уже в следующем году КНР обойдет по этому показателю США. Высока вероятность, что американцы уступят и по ВВП. Однако, как отмечают аналитики, китайцам может помешать вторая волна пандемии.

Смена лидера

По данным государственного статистического бюро КНР, в октябре нефтепереработка в стране увеличилась на два с половиной процента, достигнув исторического рекорда в 14,09 миллиона баррелей в сутки. В США в сентябре было всего 13,5 миллиона.

И китайцы на этом не намерены останавливаться. В конце следующего года заработают два новых нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), говорится в ноябрьском докладе Международного энергетического агентства. Ожидалось, что это произойдет не раньше 2023-го.

Строятся еще четыре — общей мощностьюв 1,2 миллиона баррелей в день. Столько перерабатывают, например, во всей Великобритании.

Китай уже несколько десятилетий старается удовлетворить растущий спрос на бензин и дизтопливо. Усилия не пропали даром.

"С 2000-го страна увеличила производство нефтепродуктов втрое. К 2025-му нефтепереработка достигнет 20 миллионов баррелей в сутки", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра ТелеТрейд.

США уступят лидерство, которое удерживали с позапрошлого века, уже в 2021-м, считает собеседник агентства.

Американцы сворачивают НПЗ из-за низкой маржинальности, упавшей вслед за ценами на нефть. В уходящем году черное золото не раз обновляло минимумы. Например, 18 марта марка Brent подешевела на 15 процентов и впервые с 2003-го торговалась на отметке 24,52 доллара за баррель.

Сократился и мировой спрос на топливо. Поэтому нефтепереработка снизилась на рекордные 1,7 миллиона баррелей. Причем львиная доля пришлась как раз на американские НПЗ. "Одни заводы закрываются, а другие требуют инвестиций в модернизацию и восстановления после ураганов, которые каждый год проносятся по побережью Мексиканского залива, где и находится значительная часть нефтеперерабатывающих мощностей США", — уточняет Марк Гойхман.

Зеленая энергетика: кто выиграет, а кто проиграет

Еще одна причина успехов Китая — эффективная борьба с коронавирусом, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Экономика КНР восстанавливается и демонстрирует устойчивость, а в Европе и США продолжает падать.

Неслучайно китайцы лидируют не только в нефтепереработке, но и в металлургии. "Фактический центр потребления первичных ресурсов, Китай теперь развивает перерабатывающую промышленность более высоких переделов", — говорит Марк Гойхман.

Те же тенденции наблюдаются и в Индии, и на Ближнем Востоке, отмечает экономист. Это приводит к закрытию ряда устаревших мощностей западных компаний даже в азиатском регионе, например в Сингапуре.

Кроме того, США и Старый Свет постепенно отказываются от углеводородов в пользу альтернативных источников энергии. Китай же не связан жесткими экологическими обязательствами.

"Штаты делают ставку на зеленую энергетику, предоставляя КНР роль грязной производственной площадки. Экономически развитые страны профинансируют переход на возобновляемые ресурсы за счет остальных и заставят еще их выплачивать "экологические налоги". В администрации Белого дома этим займется политический тяжеловес Джон Керри, который станет спецпредставителем по вопросам климата при новом президенте", — указывает Антон Гринштейн, эксперт инвестиционной компании Hamilton.

Для зависимой от нефти России зеленый сценарий чреват растущими издержками компаний и падением доходов бюджета. "При сохранении сырьевой структуры отечественной экономике более выгодно, чтобы США сохраняли первенство в нефтепереработке", — считает собеседник.

России следует серьезно задуматься о других источниках пополнения казны, чтобы через 15-20 лет заместить выпадающие нефтяные доходы, добавляет Марк Гойхман.

В ближайшей перспективе на фоне увеличения потребления нефтепродуктов в Китае необходимо переориентироваться на экспорт сырья в этом направлении.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova