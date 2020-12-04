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Работа нефтяных станков - качалок

Новак надеется, что ОПЕК+ сможет весной выйти на увеличение добычи нефти

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201204/32751876/novak-nadeetsya-chto-opek-smozhet-vesnoy-vyyti-na-uvelichenie-dobychi-nefti.html

Александр Новак сообщил, что после обмена мнениями был найден компромисс, который говорит о том, что постепенно равными шагами восстанавливается рынок и добыча нефти до уровня, который предусмотрен соглашением ОПЕК+.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Российский вице-премьер Александр Новак надеется, что ОПЕК+ к апрелю сможет выйти на оговоренное ранее увеличение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

Танкер в нефтяном терминале в китайской провинции Чжэцзян
© REUTERS / Stringer
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"Был найден компромисс, который обсуждался, поэтому довольно такой был большой обмен мнениями, компромисс, который говорит о том, что мы постепенно равными шагами восстанавливаем рынок, восстанавливаем добычу до уровня, который предусмотрен соглашением. Надеюсь, что это произойдет в течение квартала, по 500 тысяч (баррелей в сутки - ред.) добавляя, начиная к апрелю, мы выйдем на 2 миллиона баррелей, если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в докладе ОПЕК World Oil Outlook был сделан прогноз, согласно которому страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2022-2025 годах достигнут наивысшего уровня потребления нефти в районе 47 миллионов баррелей в сутки. После этого последует затяжное снижение, которое достигнет уровня в 35 миллионов к 2045 году. В развивающихся странах, напротив, потребление нефти будет расти. К 2045 году этим странам прогнозируют рост спроса на нефть до 74,3 миллиона баррелей в сутки. Крупнейшим импортером ресурса, согласно докладу, предстоит стать Индии.

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