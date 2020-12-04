Новак надеется, что ОПЕК+ сможет весной выйти на увеличение добычи нефти

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Российский вице-премьер Александр Новак надеется, что ОПЕК+ к апрелю сможет выйти на оговоренное ранее увеличение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.
Ранее в докладе ОПЕК World Oil Outlook был сделан прогноз, согласно которому страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2022-2025 годах достигнут наивысшего уровня потребления нефти в районе 47 миллионов баррелей в сутки. После этого последует затяжное снижение, которое достигнет уровня в 35 миллионов к 2045 году. В развивающихся странах, напротив, потребление нефти будет расти. К 2045 году этим странам прогнозируют рост спроса на нефть до 74,3 миллиона баррелей в сутки. Крупнейшим импортером ресурса, согласно докладу, предстоит стать Индии.
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