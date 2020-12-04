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Михаил Мишустин

Мишустин: рассчитываем, что Молдова продолжит конструктивное взаимодействие с ЕАЭС

© Sputnik / Александр Астафьев
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201204/32755495/mishustin-rasschityvaem-chto-moldova-prodolzhit-konstruktivnoe-vzaimodeystvie-s-eaes.html

Глава правительства РФ подчеркнул, что Россия рассматривает развитие ЕАЭС в качестве безусловного приоритета.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Россия надеется на эффективное взаимодействие Молдовы с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) после прошедших в республике президентских выборов. Об этом заявил премьер правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Рассчитываем, что по итогам недавних президентских выборов наши молдавские коллеги продолжат конструктивное взаимодействие с ЕАЭС. Хочу сказать, что Россия рассматривает развитие ЕАЭС в качестве безусловного приоритета", - сказал Мишустин.

Ион Кику
© Photo : Miroslav Rotari
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По словам российского премьера, "интеграционное взаимодействие в рамках ЕАЭС основано на принципах прагматизма, на общем стремлении к стабильному развитию экономики, улучшению инвестиционного климата, успешному ведению бизнеса, а, значит, направлено на то, чтобы во всех государствах Союза росли доходы людей и повышался их уровень жизни". "Именно для этого пять лет назад был создан Евразийский экономический союз", - сказал Мишустин.

В заседании Евразийского межправительственного совета также принял участие премьер Молдовы Ион Кику. Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран-членов приняли единогласно. В рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Молдовой от 3 апреля 2017 года учреждена рабочая группа.

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