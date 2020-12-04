Мишустин: рассчитываем, что Молдова продолжит конструктивное взаимодействие с ЕАЭС

Глава правительства РФ подчеркнул, что Россия рассматривает развитие ЕАЭС в качестве безусловного приоритета.
КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Россия надеется на эффективное взаимодействие Молдовы с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) после прошедших в республике президентских выборов. Об этом заявил премьер правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.
"Рассчитываем, что по итогам недавних президентских выборов наши молдавские коллеги продолжат конструктивное взаимодействие с ЕАЭС. Хочу сказать, что Россия рассматривает развитие ЕАЭС в качестве безусловного приоритета", - сказал Мишустин.
По словам российского премьера, "интеграционное взаимодействие в рамках ЕАЭС основано на принципах прагматизма, на общем стремлении к стабильному развитию экономики, улучшению инвестиционного климата, успешному ведению бизнеса, а, значит, направлено на то, чтобы во всех государствах Союза росли доходы людей и повышался их уровень жизни". "Именно для этого пять лет назад был создан Евразийский экономический союз", - сказал Мишустин.
В заседании Евразийского межправительственного совета также принял участие премьер Молдовы Ион Кику. Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран-членов приняли единогласно. В рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Молдовой от 3 апреля 2017 года учреждена рабочая группа.
Молдавский премьер подчеркнул, что Молдова намерена воспользоваться статусом наблюдателя при ЕАЭС не только для увеличения товарооборота, но и для более глубокого сотрудничества в различных секторах экономики.
Можно предположить, что поставляемый в Приднестровье газ, как и долг за него, еще долго будет одним из краеугольных камней в деле разрешения приднестровского вопроса и во взаимоотношениях Москвы и Кишинева.