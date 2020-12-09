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Строительство газопровода Северный поток - 2 в Германии

Проект "Северный поток - 2" практически завершен - депутат бундестага

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201209/32819675/proekt-severnyy-potok-2-prakticheski-zavershen-deputat-bundestaga.html

В интервью российскому информагентству представитель бундестага заявил, что Германии нельзя прогнуться под давлением США по "Северному потоку - 2".

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Проект "Северный поток - 2" практически завершен, и тут германскому правительству нельзя прогнуться под американским давлением, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель фракции ФРГ "Альтернатива для Германии" (АдГ), член комитета по иностранным делам бундестага ФРГ Армин-Паулюс Хампель.

Бундестаг ФРГ
© Sputnik / Tatyana Firsowa
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"Мы призываем федеральное правительство, прежде всего, сосредоточить внимание на национальных интересах Германии, чтобы затем координировать свои действия с нашими европейскими соседями, а также с нашими друзьями в США. Между США и Германией ведется спор по поводу завершения строительства "Северного потока - 2", поскольку в американских интересах продавать природный газ в Европу, но это не в интересах Германии - этот газ дороже. Проект "Северный поток - 2" практически завершен, и тут германскому правительству нельзя прогнуться под американским давлением", - отметил собеседник агентства.

По его словам, решение будет найдено. Кроме того, Хампель отметил: он требует от федерального правительства сделать все, чтобы обеспечить быстрое завершение строительства трубопровода. "А также – чтобы оно заявило другим своим партнерам, в том числе Франции, глава которой высказывался против проекта, что мы дойдем до конца, что это в интересах Германии. Нужно проявить готовность к вступлению в спор. Иногда это необходимо", - заключил представитель партии.

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