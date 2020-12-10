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Северный поток-2

Судно для укладки труб "Северного потока – 2" приблизилось к месту работ

AP Photo / Dmitry Lovetsky
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201210/32836083/sudno-dlya-ukladki-trub-severnogo-potoka-2-priblizilos-k-mestu-rabot.html

Работы в южной части Балтийского моря, где ведется строительство газопровода "Северный поток – 2", продлятся до 31 декабря.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Судно "Фортуна", которое может быть использовано для достройки "Северного потока — 2", после непродолжительной стоянки в немецком порту Росток отправилось на восток в направлении газопровода и остановилось в открытом море недалеко от полуострова Цингст, сообщает РИА Новости.

Строительство газопровода Северный поток - 2 в Германии
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Это следует из данных системы отслеживания судов Marine Traffic.

Днем 5 декабря судно покинуло немецкий порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее в тот же день трубоукладчик остановился в открытом море неподалеку от Висмара. Днем 9 декабря "Фортуна" возобновила движение и вечером встала на рейде порта Росток.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) при этом 5 декабря заявило, что вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.

Северный поток — 2.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019-го ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Оператор проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает трубоукладчик "Фортуна".

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