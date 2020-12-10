Судно для укладки труб "Северного потока – 2" приблизилось к месту работ

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Судно "Фортуна", которое может быть использовано для достройки "Северного потока — 2", после непродолжительной стоянки в немецком порту Росток отправилось на восток в направлении газопровода и остановилось в открытом море недалеко от полуострова Цингст, сообщает РИА Новости.

Это следует из данных системы отслеживания судов Marine Traffic.

Днем 5 декабря судно покинуло немецкий порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее в тот же день трубоукладчик остановился в открытом море неподалеку от Висмара. Днем 9 декабря "Фортуна" возобновила движение и вечером встала на рейде порта Росток.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) при этом 5 декабря заявило, что вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019-го ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Оператор проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает трубоукладчик "Фортуна".

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